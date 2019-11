Feltri: “Il Cagliari che travolge la Fiorentina non deve stupire, ma esaltare”

Nel suo editoriale di stamattina su Tuttosport, il giornalista Vittorio Feltri è tornato sulla gara di domenica scorsa alla Sardegna Arena: “Se il Cagliari travolge la Fiorentina con cinque gol a due non deve stupire, ma esaltare. Significa che la Serie A non è più classista, bensì una gara inter pares in cui anche i nani possono competere ad armi pari con i presunti giganti”. CASTROVILLI TORNA SUL KO: “CAGLIARI? BRUTTA FIGURA, VOGLIAMO RIPARTIRE”