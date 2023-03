Febbre viola per le prossime trasferte: in 2.000 a San Siro

I tifosi della Fiorentina sono pronti a mettersi in marcia in un mese di aprile fitto d’impegni. All’orizzonte la trasferta di Milano. In un San Siro che si preannuncia sold-out saranno circa 2mila i tifosi della Fiorentina. Il tempo di tornare da Milano e ci sarà da pensare ad un’altra trasferta, quella di Cremona. La Coppa Italia è uno degli obiettivi della squadra, la gente lo ha capito. Settore ospiti polverizzato in dieci minuti, ma saranno tanti i sostenitori gigliati anche nei settori vicini. Il totale parla di circa 3.500 in partenza da Firenze e non solo, ma alla fine potrebbero essere anche di più. Infine Poznan. Come scrive La Nazione, il fascino europeo rimane intatto. Resta in piedi l’ipotesi del volo charter organizzato dall’ATF. Si registra un forte interesse, anche se ancora mancano adesioni per raggiungere il numero minimo dei 180 partecipanti. C’è tempo fino a lunedì per prenotarsi al costo di 350 euro.