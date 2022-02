‘Febbre Viola’: Franchi gremito per la Juve e mini esodo col Sassuolo

Aspettando la Juventus al Franchi gremito, domani sera ci sarà un vero e proprio mini-esodo verso Reggio Emilia, per il Sassuolo

È sempre più febbre Fiorentina - si legge su La Nazione. Se gli 11.685 tifosi che a Natale hanno sottoscritto l’abbonamento per il girone di ritorno hanno praticamente esercitato quasi tutti il diritto di prelazione per acquistare il biglietto per la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo (ore 21), oggi scatterà la vendita per tutti gli altri tifosi comunque in possesso di una InViolaCard attivata prima del 20 febbraio scorso. Dunque, nessun affollamento notturno: la battaglia a colpi di click scatterà questa mattina, a partire dalle 9.30. Lunedì scorso, in occasione dell’apertura della prima fase di vendita, le attese hanno superato persino i 60 minuti: stamani saranno messi in circolo i restanti 21-22 mila biglietti ancora a disposizione. L’obiettivo è quello di tagliare il traguardo del tutto esaurito quanto prima e le premesse sembrano essere assolutamente positive.