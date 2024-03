Febbre Milan a Firenze: tutto sold out e coreografia pronta

La caccia al biglietto è scattata ieri mattina alle 10, quando la Fiorentina ha messo in vendita i tagliandi per la sfida di sabato sera contro il Milan (fischio d’inizio ore 20.45). Si è capito subito che saremmo andati incontro a una giornata intensa dal punto di vista della vendita e importante sul piano dei numeri. Fin dalle prime ore i tifosi si sono armati di pazienza e si sono messi in coda (a livello virtuale) sulla piattaforma che la Fiorentina utilizza per vendere i propri eventi. Le code più lunghe a metà mattina, con anche un’ora di attesa per scegliere il posto. Con il passare delle ore il processo si è fatto più fluido, fino a registrare un sostanziale sold-out. Se tutto procederà per il meglio si potrà arrivare a 32.000, il massimo che in questo momento il Franchi possa garantire, con la Curva Ferrovia chiusa per restyling. Sicuramente ci sarà un intenso minuto di raccoglimento e la squadra giocherà con il lutto al braccio. La loro parte la faranno anche i tifosi. Confermata una maxi coreografia in Curva Fiesole. Una di quelle da togliere il fiato e da consegnare in eterno alla storia del tifo gigliato.