Febbre da Fiorentina: tutti in fila, botteghini presi d’assalto

Febbre viola per la gara contro il Basilea e la finale di Coppa Italia. Come scrive il Corriere Fiorentino, c'era una gran fila alla biglietteria in via dei Sette Santi (dietro il Franchi) per comprare i tagliandi per la semifinale d'andata di Conference League nonostante i biglietti siano acquistabili anche online. L'appuntamento è importante, tanto che per la prima volta la società ha deciso di aprire (parzialmente) anche la curva Ferrovia, mettendo a disposizione i biglietti che vanno dalla zona centrale (sotto al tabellone luminoso per intendersi) fino al confine con la tribuna laterale. L’obiettivo — facilmente raggiungibile —insomma, è riuscire a sfondare il muro dei 30mila e, perché no, avvicinarsi a quota 35 mila. Si tratterebbe, di fatto, del tutto esaurito.