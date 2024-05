Febbre da finale: la marcia dei fiorentini. Ed al Franchi in oltre 28.000

La Nazione riporta oggi aggiornamenti riguardo alla finale di Conference League ed alla passione dei tifosi della Fiorentina. Come scrive il quotidiano, infatti, circa 9.500 i fiorentini sono pronti a mettersi in marcia verso la Grecia da lunedì. Chi ha scelto viaggi lunghi, compresi quelli in traghetto, ha bisogno di tempo. La maggior parte partirà martedì e nelle prime ore di mercoledì, come a esempio chi ha scelto i charter. In città invece saranno in tantissimi, appesi alla tv o ai maxischermi. Ecco dunque che le iniziative promosse dalla Fiorentina sono state accolte con grandissimo entusiasmo. Partiamo dal Franchi: siamo oltre quota 28.000 biglietti venduti. Esaurito in un paio di giorni il Viola Park. Saranno circa 2mila i sostenitori gigliati al centro sportivo.