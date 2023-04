Febbre da finale, ipotesi maxischermi a Firenze per Fiorentina-Inter: il punto

Manca meno di un mese all’evento che Firenze attende da nove anni. E per questo, la macchina organizzativa si sta già mettendo in movimento partendo dalla vendita dei tagliandi, circa 25.000 a disposizione dei due club che verranno spazzati via dal popolo gigliato, pronto ad una vera e propria invasione. Oltre a questo, in particolare, nell’edizione odierna de La Nazione, si fa riferimento anche all’organizzazione a Firenze durante la partita. Il giornale scrive, infatti, come nove anni fa il Comune di Firenze allestì un maxi schermo all’ippodromo del Visarno alle Cascine. L’iniziativa dovrebbe essere replicata per chi non andrà a Roma e vorrà seguire la Finale insieme a tanti altri tifosi della Fiorentina.