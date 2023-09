Faticosa e piena di impegni: la vita della Fiorentina non cambia

Il Corriere Fiorentino si sofferma sugli sforzi della Fiorentina. È passato un anno, ma per la Fiorentina la storia è sempre la stessa. Faticosa, piena di impegni e senza possibilità di tirare il fiato. E se è vero che alla ripresa anche le concorrenti per un posto in Europa inizieranno a giocare ogni tre giorni, non bisogna dimenticare che per Biraghi e compagni la spremitura era già iniziata ad agosto. Nemmeno il tempo di partire insomma, ed esattamente come nella passata stagione i viola son quelli con più partite di tutti nelle gambe. Colpa, se così si può dire, del playoff. Un doppio impegno che ancora una volta ha costretto la squadra di Italiano a lasciare qualcosa in campionato. Basta pensare al pareggio col Lecce, ma soprattutto al crollo di San Siro. Per questo la sosta è arrivata nel momento migliore. Perché ha permesso a (quasi) tutto il gruppo di tirare il fiato, perché si è potuto accelerare l’inserimento di qualche nuovo e perché, più che altro, in tanti hanno sfruttato questa pausa per mettere benzina nel proprio motore.