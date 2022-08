Fase offensiva flop: tanti assalti, ma senza precisione

"Stagione nuova, difetti vecchi. Tanti assalti, ma senza precisione": è il titolo dell'analisi di Repubblica Firenze sulla fase offensiva della Fiorentina. Nelle prime due di campionato la squadra viola - si legge - ha confermato il trend dell’anno scorso: possesso palla nettamente dalla sua, occasioni e tiri in gran quantità ma percentuali che si abbassano nel rapporto tra le conclusioni in porta e le reti realizzate. I viola sono usciti dal Castellani con 19 tiri totali, soltanto due di questi in porta. E in generale, guardando le prime due sfide di campionato, la Fiorentina è seconda nella classifica dei tiri con 46 conclusioni totali, 13 di queste in porta con tre gol all’attivo: il che vuol dire che i viola impiegano in media più di quattro tiri nello specchio per trovare la via della rete.