Fascetti: “Salvezza? Ora devono preoccuparsi soprattutto Benevento e Fiorentina”

"A questo punto Parma e Crotone sono spacciate. Lo Spezia alla fine si salva"

L'allenatore Eugenio Fascetti ha parlato al Corriere Fiorentino: «Per salvarsi la prima cosa da fare è subire pochi gol. Si è formato un gruppo folto di squadre che si devono salvare. La vittoria del Cagliari col Parma è incredibile, calcisticamente erano quasi morti. Il Torino ha battuto la Roma e per la prima volta ha giocato bene.

Sono risultati che danno morale, sicuramente di testa stanno meglio delle concorrenti. Adesso devono preoccuparsi soprattutto il Benevento e la Fiorentina. Come si fa a raggiungere l’obiettivo? Contano i nervi, sono tutte partite secche in cui la qualità tecnica finisce in secondo piano».