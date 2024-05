Faraoni sfida il passato. Futuro? La Fiorentina non lo riscatterà

Antonin Barak sarà l'ex di turno di Hellas Verona-Fiorentina. Altro ex - ben più grande - della sfida sarà Davide Faraoni, 163 presenze in gialloblù e una fascia di capitano portata con onore fino a pochi mesi fa: il classe ’91 è in ballottaggio con Kayode ma può già ritenersi soddisfatto del bottino accumulato in viola, con due assist nelle otto gare giocate. Per lui, come per Barak, in estate sarà tempo di bilanci e il sentore è che Faraoni (ora in prestito) tornerà alla base mentre Barak, a un passo dalla cessione a gennaio, sarà invece uno degli elementi su cui verrà ricostruita la Viola che verrà. Lo riporta la Nazione.