Nell’articolo dedicato al Fantacalcio, La Gazzetta dello Sport scrive anche di Christian Kouamé:

Il reparto preferito dei fantacalcisti. Leggenda vuole che si può inventare poco in attacco, ma in realtà anche le scelte per completare il reparto possono fare la differenza in una stagione, dietro ai big più noti. Raspadori al Sassuolo con De Zerbi è riuscito a guadagnarsi minuti inattesi nello scorso campionato e lo attendiamo alla conferma, ma il nostro cavallo di battaglia per il 2020-21 è Kouamé della Fiorentina: andrà in doppia cifra, scommettiamo?