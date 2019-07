Faccia a faccia: è cominciata l’Operazione Chiesa

I giorni che ci aspettano potrebbero essere tappe fondamentali nel prossimo futuro di Federico Chiesa. Dopo il primo contatto formale avvenuto sugli spalti di Fiorentina-Chivas, il talento viola rivedrà Rocco Commisso a Little Italy nelle prossime ore. Sarà l’occasione per riparlarne, anche dell’offerta del patron, che propone un prolungamento del suo contratto fino al 2024 a tre milioni a stagione e magari con una buona clausola rescissoria. Forse non è un caso che anche Pradè e Antognoni arrivino negli States nei prossimi giorni. Il Corriere Dello Sport fa il punto sulla strategia del tycoon italo-americano: la Juventus, che continua a corteggiare il talento, dovrà pazientare ancora e attendere eventuali risposte del diretto interessato ma è certo che anche dalla parte dei viola la partita va giocata attentamente, fornendo a Chiesa la possibilità di avere una squadra competitiva e magari anche la fascia da capitano al braccio.

E intanto, oggi Commisso starà tutto il giorno a contatto con la squadra. L’Operazione Chiesa è cominciata.

I VIOLA NELLA NOTTE CEDONO ALL’ARSENAL