LIVE! Arsenal-Fiorentina 1-0: Vlahovic scatenato, ma la sblocca Nketiah

Non potrà mai essere come la notte di Wembley di 20 anni fa, ma affrontare l’Arsenal fa sempre un certo effetto. Fiorentina e Gunners scendono in campo al Bank of America Stadium per il secondo impegno nell’International Chamopions Cup. A seguire le formazioni iniziali scelte dai due tecnici e la diretta testuale della partita.

ARSENAL (3-5-2): Martinez; Monreal, Mustafi, Chambers; Kolasinak, Burton, Olayinka, Jenkinson, Saka; Nketiah, Nelson. A disposizione: Leno, Macey, Gabriel, John-Jules, Aubameyang, Maitland-Niles, Ozil, Thompson, Mkhitaryan, Willok, Xhaka, Lacazette, Medley, Papastathopoulos. Allenatore: Emery.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Benassi; Sottil, Saponara, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Chiorra, Beloko, Milenkovic, Hristov, Vitor Hugo, Biraghi, Hancko, Dabo, Zurkowski, Lakti, Eysseric, Koffi, Baez, Chiesa, Montiel, Simeone. Allenatore: Montella.

