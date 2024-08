Fabio Silva al Genoa porta Gudmundsson a Firenze

Gudmundsson in viola non si fa finché il Genoa non si garantisce un sostituto o, comunque, almeno un rinforzo in attacco: è il refrain da martedì della settimana passata. Come ricorda il Corriere dello Sport/Stadio, la Fiorentina sperava in Amine Harie ma col Marsiglia è stata subito in salita per i rossoblù, e allora sarà (è) Fabio Silva a sbloccare la trattativa ormai diventata un disco che suona sempre la stessa musica da giorni: ieri il Wolverhampton ha aperto al trasferimento del centravanti portoghese alla formazione di Gilardino, adesso ci si aspetta che il Genoa dia il via libera alla cessione di Gudmundsson. Alla Fiorentina, chiaramente, altrimenti sarebbe diciamo una sorpresona e affatto piacevole per il club di Commisso. Stavolta l’incastro sembra quello giusto per consentire alla Fiorentina di chiudere definitivamente per Gudmundsson, mettendo il punto ad un affare oneroso (venticinque milioni vanno al Grifone tra prestito oneroso da sette e riscatto obbligato a determinate condizioni da diciotto), cercato, voluto, sofferto.