Fabian Ruiz, De Paul, ma TS avvisa: “Juve, ricordati che a giugno torna Arthur”

"Tra i movimenti sulla linea mediana, in vista della prossima stagione, va già messo in preventivo quello che riguarda Arthur, destinato in estate a far ritorno alla Juventus dopo il prestito annuale alla Fiorentina". Così riporta Tuttosport, che facendo il punto sul centrocampo della Juventus, sottolinea anche la situazione del centrocampista della Fiorentina. Da Fabian Ruiz a De Paul, questi i nomi in ottica bianconera, ma la gestione del brasiliano sembra diventare un problema non da poco.