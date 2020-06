Su Il Corriere dello Sport troviamo un articolo in cui viene sottolineato come l’arbitraggio di Fabbri ed il commento del designatore Rizzoli riguardo Lazio-Fiorentina non abbiano soddisfatto i tifosi viola. La società non ha commentato l’apertura al challenge per la Var, proposta caldeggiata proprio da Commisso, e la tifoseria resta al fianco del presidente.