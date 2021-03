Eysseric ritrova Pioli, che non riuscì ad esaltarlo come Prandelli

Valentin Eysseric, ovvero come la vita può cambiare con attorno fiducia e comprensione. La Repubblica nell’edizione fiorentina si concentra sul francese, il giocatore dopo Vlahovic che più ha beneficiato dell’arrivo in panchina di Cesare Prandelli. E anche Venuti ha trovato una continuità d’impiego niente male. Ma tornando ad Eysseric, leggiamo che le aspettative al suo arrivo nel 2017 dal Nizza erano troppo elevate, con anche il fardello della maglia numero 10. Corvino lo volle fortemente, Pioli provò più volte a puntare su di lui, senza molta fortuna. E domenica i due si ritroveranno contro al Franchi. Un jolly affidabile per Prandelli, che lo impiega fra centrocampo e trequarti, con Ribery ma anche al posto del connazionale. Gol, sacrificio e dedizione ne hanno fatto una certezza per il Mister. E il futuro? La sensazione è che Eysseric possa partire, ma che a questo punto lo farà con un attestato di gratitudine e serenità.