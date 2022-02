Ex viola, Veretout può lasciare la Roma: si fa avanti un altro club italiano

Veretout non rientra nei piani di Mourinho e potrebbe forse tornare in quelli del Milan, dove ritroverebbe Stefano Pioli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta delle voci romane circa di un interessamento del Milan per l'ex viola Jordan Veretout , che si era ritrovato nel taccuino dei rossoneri già due anni e mezzo fa, prima di passare alla Roma. Le richieste della Fiorentina erano sembrate esagerate, ora la Roma ha bisogno di sfoltire la rosa e ripartire e potrebbe fare uno sconto.

Veretout non rientra nei piani di Mourinho e potrebbe forse tornare in quelli del Milan: è entrato nel giro della nazionale francese, può assicurare un certo numero di gol a stagione (almeno sette o otto), e i centrocampisti rossoneri segnano poco. La Roma lo valuta al momento circa 20 milioni, ma il prezzo iniziale potrebbe scendere in maniera considerevole viste le necessità del club di ripartire con giocatori più adatti a Mourinho. Sarà un vero ritorno di fiamma?