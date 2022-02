L’emozione di Flachi, in campo 12 anni dopo: “Ora sono veramente felice”

L'ex viola torna a giocare: "Ero molto agitato prima della partita, non è stato facile. Ho visto tanti amici e voglio ringraziare tutti"

Emozioni e brividi, come fosse la prima volta. Francesco Flachi , 46 anni sulla carta d'identità, è tornato ieri a calcare i campi di gioco dopo 12 anni di squalifica. I 30' con la maglia del Signa sono stati raccontati dallo stesso ex attaccante viola nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno: "In confronto ai giorni precedenti, ho dormito tanto. E' stata una settimana particolare, le emozioni sono sempre le stesse. Ero molto agitato prima della partita, non è stato facile. Ho visto tanti amici e voglio ringraziare tutti".

Flachi prosegue: "Qualcuno è riuscito pure a far emozionare mio padre, questa cosa mi ha fatto veramente felice. Ho preso qualche pedata ma va bene così, preferisco prenderle che non prenderle. Mi sono riappropriato di un qualcosa che avevo perso. Ho buttato via una parte della mia carriera per delle c*****e, vorrei che la mia vicenda servisse da lezione per altri. Spezia-Fiorentina? Dipende tutto da noi. Farei giocare Cabral per fargli trovare un po' di continuità".