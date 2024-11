Ex viola, tormento Nico Gonzalez. Lavora ancora a parte e Conceicao lo scavalca

Il Corriere dello Sport scrive oggi di un ex viola alle prese con il recupero dall'ennesimo infortunio: Nico Gonzalez. Come riporta il quotidiano, infatti, l'argentino è fermo da 45 giorni e ogni volta che prova a forzare un po’, sente dolore. La diagnosi iniziale non era poi così grave: da una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra si guarisce in un paio di settimane, tre al massimo, mentre stavolta è già trascorso un mese e mezzo. E giovedì, nell’ultima seduta prima dei tre giorni di riposo concessi da Thiago ai calciatori rimasti a Torino, l’ex Fiorentina ha ancora lavorato a parte. Prima della sosta aveva messo nel mirino il Milan, ora non è più così scontato che per la sfida di sabato prossimo a San Siro possa essere disponibile. E pensare che Motta in estate aveva anche accettato di non avere un sostituto di Vlahovic fino al recupero completo di Milik (operato due volte) proprio perché Nico Gonzalez, preso come ala, avrebbe potuto anche interpretare il ruolo di prima punta in caso di necessità. Nel frattempo, invece, il portoghese Conceiçao ha sfruttato le ripetute indisponibilità di Nico per scavalcarlo nelle gerarchie.