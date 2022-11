Ex viola: Sportiello al Milan? Ecco chi è il suo garante…

Secondo quanto riporta Tuttosport, il profilo di Marco Sportiello come vice Maignan prende sempre più forma. L'ex portiere della Fiorentina, infatti, potrebbe trovare un accordo con il Milansu base biennale o triennale, e troverebbe in rossonero uno degli allenatori che gli ha dato più fiducia: Stefano Pioli. L'ex guida dei gigliati ha avuto Sportiello in rosa alla Fiorentina tra il 2017 ed il 2018, e lo ha schierato titolare in 37 occasioni. Sportiello ha anche il gradimento dell'area portieri dello staff di Pioli, che aveva già dato il suo parere positivo anche su Terracciano alla Fiorentina. La trattativa sembra destinata ad una fumata bianca, con soddisfazione da parte dell'attuale portiere dell'Atalanta e di mister Pioli.