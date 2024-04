Ex Primavera: la Serie A su Berti, non riscattato dalla Fiorentina in estate

Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 del Cesena, è stato uno dei principali artefici della promozione in Serie B della squadra romagnola dopo il suo ritorno che ha fatto seguito al mancato riscatto da parte della Fiorentina, che nel 2022 lo aveva ingaggiato in prestito con opzione.

Secondo Tuttosport, Berti potrebbe fare il salto doppio verso la Serie A: ci sono Sassuolo, Parma (vicino alla promozione) e Torino, attratti dalle doti di uno dei pochi 2004 che giocano stabilmente da titolari nel calcio professionistico italiano. Per Berti un’annata da titolare in B potrebbe rivelarsi utile e preziosa, magari anche rimanendo a giocare in prestito. Lasciar passare troppo tempo potrebbe far lievitare il prezzo.