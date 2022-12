Ex obiettivi, Praet ha chiesto la cessione al Leicester: il Torino accelera

Riavviati in modo ufficiali i contatti tra il Torino e il Leicester City per Dennis Praet. Il centrocampista, già in granata nella passata stagione e in estate accostato anche alla Fiorentina, avrebbe chiesto la cessione al suo club inglese per riabbracciare il prima possibile Juric. Come scrive La Stampa, questa volta le Foxes non faranno le barricate per trattenerlo e sicuramente non rifiuterebbero gli 8,5 milioni che i granata gli avevano proposto in estate. Al momento potrebbero bastare anche meno di 8 milioni di euro, con Vagnati pronto a lavorare sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.