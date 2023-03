Evento al Franchi: la Fiorentina incontra le società affiliate

Centodieci ospiti in rappresentanza delle 69 società che sono affiliate alla Fiorentina. Come la stessa società viola ha documentato attraverso i propri canali social, le società ambasciatrici del modello Fiorentina si sono ritrovate ieri mattina allo stadio Franchi per il secondo appuntamento formativo della stagione. Mirko Mazzantini, responsabile tecnico delle giovanili della Fiorentina dalla U9 alle U15, ha introdotto i lavori. Queste le sue parole in apertura dell'incontro: «Dal punto di vista tecnico oggi presentiamo il modello di lavoro degli Under-14: sarà molto interessante per le affiliate». Lo riporta La Nazione.