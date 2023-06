Europeo Under 21: Spagna-Croazia diretta dal fischietto di Fiorentina-Basaksehir

Allard Lindhout non paga per le malefatte di Francia-Italia. Ma lo farà. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, l’arbitro olandese era già stato designato per Spagna-Croazia di questa sera, match delicatissimo perché i croati hanno perso alla prima giornata contro la Georgia. Gli errori del 35enne direttore di gara non sono però di certo passati inosservati, ma è stata una questione di tempistica: la designazione per la seconda giornata era già stata fatta e non poteva essere cambiata, ma il suo Europeo non andrà oltre. Lindhout non è un arbitro di grande esperienza: in carriera ha diretto appena 24 partite in Eredivisie e un paio in Conference (tra cui Fiorentina-Basaksehir).