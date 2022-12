Europa, Viola Park e restyling Franchi: Fiorentina, quante sfide nel 2023

Sarà un 2023 denso di appuntamenti per la Fiorentina, dentro e fuori dal campo

Repubblica Firenze si concentra sulle sfide che attendono la Fiorentina nel 2023 ripartendo dalla lettera di Rocco Commisso. L’inaugurazione del Viola Park col rispetto dei tempi previsti. E poi il restyling dello stadio Franchi, con l’iter di chi l’ha progettato e l’affidamento dei lavori mentre in questi giorni Soprintendenza e Comune dibattono sulla copertura coi pannelli fotovoltaici che dovranno essere il meno impattante possibile.

E sul campo? La sfida per la Fiorentina è quella di mantenersi in maniera stabile nei piazzamenti che contano, quelli che si affacciano sull’Europa. Lo scorso anno, con o senza Vlahovic, i viola hanno saputo fare squadra e arrivare all’ultimo tuffo nella posizione che poi è valsa la Conference League. Legittimo, adesso, provare ad arrivare il più in fondo possibile con una rosa che, con tutti gli effettivi recuperati (leggi Gonzalez, Castrovilli, Sottil), può puntare a togliersi alcune soddisfazioni.