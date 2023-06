Europa sì o no? Soldi e mercato: come cambia il futuro viola

Si apre una settimana decisiva per capire se la Fiorentina l’anno prossimo giocherà in Europa oppure no. Decisiva - scrive Repubblica Firenze - sarà la Juventus, stavolta non in campo, ma nelle aule dei tribunali della Uefa: in attesa della sentenza definitiva prevista per i primi di luglio.

GLI SCENARI

Gli scenari possibili sono diversi. Il primo: Juventus ammessa alla Conference ma punita con limitazioni al mercato, blocco delle liste e grossa sanzione pecuniaria. Il secondo: la Uefa esclude i bianconeri per violazione del far play finanziario con la massima punizione possibile, l’estromissione dalla Conference. In quel caso i viola sarebbero ripescati. Negli ultimi giorni è poi emerso un terzo scenario, molto complesso, in cui è la Juventus, attraverso una memoria difensiva, che si dimostra disponibile (una sorta di patteggiamento) a rinunciare alla Conference. In questo caso però, la strada per il ripescaggio per la Fiorentina non sarebbe scontata, anzi: il regolamento di iscrizione alla Conference prevede che, se una società si rifiuta di partecipare alla competizione, essendosi qualificata per meriti sportivi e avendo ottenuto la licenza dall’organo nazionale competente, nessun’altra società della stessa federazione può essere iscritta al suo posto. Dunque, niente Europa per la Fiorentina. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti esplorativi tra dirigenza e delegati a Nyon e i dirigenti sarebbero stati rassicurati che in caso di forfait della Juventus ci sarebbe comunque un’italiana in gioco, in questo caso proprio la Fiorentina.