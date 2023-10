Europa League possibile, la Champions un sogno. Fiorentina, stasera si vola

Un derby agli antipodi. Un testacoda con stati d’animo totalmente differenti. La Fiorentina che vola sogna in grande, ambisce a un’Europa migliore della Conference League conquistata per due stagioni di fila. L’Europa League è un traguardo più che possibile, la Champions chissà. L’Empoli invece rincorre il sogno della terza salvezza di fila, che poi sarebbe la prima, meravigliosa, volta della sua storia. Ma quel sogno adesso sembra molto lontano dopo una partenza a handicap, cinque sconfitte di fila e un cambio di allenatore, Paolo Zanetti, che aveva fatto molto bene la stagione scorsa e nessuno avrebbe immaginato così tante difficoltà. Certo, le cessioni dei totem Vicario e Parisi, che stasera affronterà la sua squadra storica per la prima volta, hanno pesato sul rendimento generale. Ma lungo la strada i problemi si sono moltiplicati e soltanto nelle ultime 3 giornate l’Empoli ha avuta una reazione e ha mosso la classifica. La Viola invece la classifica l‘ha mossa spesso e volentieri, tanto che al momento è in zona Champions League, posizione difficile da ipotizzare all’inizio dell’avventura. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.