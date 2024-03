Europa League e futuro di Italiano: battere il Torino vale doppio

"L’ultima vittoria lontano dal Franchi si perde già nella notte dei tempi. Fu a Monza, 48 ore prima di Natale. Vittoria ’corto muso’, si disse (ovvero 0-1 e via), e fu lì che la Fiorentina cominciò a sognare la Champions. Era, appunto, il 22 dicembre, poi le avventure in trasferta dei viola sono diventate incubi.Ed eccoci dunque, alla vigilia del viaggio a casa del Torino, dove domani sera la Fiorentina proverà a cancellare quell’astinenza da sorrisi in trasferta, scoppiata dopo la vittoria a Monza, e allo stesso tempo ripresenatarsi puntuale a al treno che porta in Europa. Magari all’Europa League, visto la Champions è obiettivamente diventata inarrivabile.Nel mezzo, per essere scrupolosi, rimane anche la porticina della Conference, ma qui il discorso deve essere allargato ad un’altra questione: il futuro di Italiano.Questione di date scritte sul contratto, su opzioni che possono scattare o meno, su obiettivi da raggiungere per poi guardare al 2025, qualsiasi esso sia, con le motivazioni giuste.La clausola per far scattare l’automatismo del rinnovo sul contratto che lega Italiano alla Fiorentina fino al prossimo 30 giugno, dice infatti che le parti andranno avanti insieme almeno per un’altra stagione nel caso, la Fiorentina chiuda il campionato in corso in Champions League o Europa League".