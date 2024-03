Europa: Fiorentina, vietato pensare di essere già ad Atene

Fiorentina e Atalanta sono le uniche due squadre impegnate su tre fronti. Lo saranno ancora per almeno un mese. Non poco per chi lotta con le unghie e con i denti per stare al passo delle big, che altri fatturati (e anche debiti) mettono sul piatto all’inizio della stagione. E’ proprio per questo che l’argomento futuro appassiona giusto un po’, perché poi in mente torna il fatto che la Fiorentina abbia ancora da giocarsi moltissimo. Un posto al sole in campionato è realisticamente possibile. Così come da venerdì pomeriggio è possibile raggiungere la finale di Conference League per la seconda volta consecutiva. Vietato pensare di essere già ad Atene - ci mancherebbe, l’attuale Fiorentina ha faticato pure con i modesti israeliani - ma un conto è trovare sul percorso Aston Villa o Lilla, un altro Viktoria Plzen e poi Brugge o Paok Salonicco. E poi c’è il jolly della semifinale di Coppa Italia. Certo, lì l’ostacolo è differente rispetto ad un anno fa, ma anche l’Atalanta avrà i suoi problemi. Con la speranza che ad aprile (dopo le prove generali di oggi) la Fiorentina sia un po’ più brillante di adesso. O quantomeno sia nella versione vista contro Lazio e Roma. Lo riporta la Nazione.