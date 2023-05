Europa, campionato e calcoli. Quante combinazioni per il finale di stagione

La Fiorentina può arrivare a disputare un'altra stagione in Europa in diversi modi, ma non può "snobbare" il campionato. Ecco tutte le combinazioni possibili

Redazione VN

La Fiorentina sta per arrivare alla resa dei conti. Con uno sguardo al finale convulso della stagione e alla prossima, i viola fanno anche qualche calcolo che possa far capire in quale modo si può articolare il prossimo futuro. Repubblica questa mattina in edicola prova ad addentrarsi nelle strade possibili che possono interessare i viola.

Combinazioni — Se la squadra di Italiano vince una delle due coppe sarà sicuramente in Europa (League), ma attraverso il campionato potrebbe palesarsi eventualmente anche una nuova qualificazione alla Conference, ma non tutto è così semplice. Per l'EL matematica sarà necessario alzare il trofeo (per le finaliste perdenti il discorso non vale più) e significherebbe ripartire dai gironi senza preliminari più o meno complicati. In caso di non vittoria di Conference o Coppa Italia, potrebbe però anche esserci il rischio di un'annata senza coppe vista la situazione quantomeno ingarbugliata del campionato.

Conti e... merito — Per centrare la qualificazione dal campionato, i viola dovrebbero intanto chiudere ottavi (massimo piazzamento possibile) e poi aspettare la sentenza Uefa che potrebbe per esempio escludere la Juve dalle prossime coppe europee: in quel caso sarebbe proprio l'ottava la squadra ripescata (in Conference e con preliminari da fare). Oppure ancorata Fiorentina dovrebbe tifare Inter o Milan in finale di Champions o Juve e Roma in Europa League, anche se non contemporaneamente: se una delle due alza il trofeo in entrambi i tornei e non arriveranno fra le prime quattro in A ci sarebbero otto posti europei: 5 in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference.

Almeno ottava — Il quotidiano specifica anche come in caso di arrivo invece oltre l'ottavo posto per i viola sia impossibile qualsiasi ripescaggio o combinazione con vittorie (o disgrazie) altrui. Tradotto: serve giocarsi al massimo le coppe, ma in campionato nulla va lasciato al caso perché mantenere l'ottavo posto, che è ad oggi dei viola, può fare tutta la differenza del mondo. Oltre ad evitare anche i turni preliminari di Coppa Italia nel prossimo agosto.