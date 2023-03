Euro 2032, candidato anche il Franchi. E ci sono buone probabilità di vittoria

L'Artemio Franchi potrebbe essere scelto come stadio per Euro 2032 grazie ai soldi del Pnrr

Da ieri è ufficiale. Firenze e lo stadio Franchi si candidano ad ospitare l’Europeo 2032. Nell’ampio dossier della Figc presentato all’Uefa a novembre infatti, la casa viola - scrive il Corriere Fiorentino - era stata già indicata come uno dei possibili impianti in cui far svolgere la prestigiosa competizione, ma le firme di ieri a Palazzo Vecchio rappresentano comunque un passo avanti formale di non secondaria importanza ( LE PAROLE DI NARDELLA ).

Tra la Federazione e Nardella i contatti stavano andando avanti da tempo, l’idea comune infatti è sfruttare il nuovo Franchi riqualificato per portare in Italia una coppa seguita in tutto il mondo (di cui gli azzurri, per altro, sono ancora detentori). I dettagli dell’accordo saranno presentati più avanti insieme a Figc e Uefa, nel frattempo l’Italia, intesa anche come governo, spingerà sull’acceleratore affinché l’Europeo si giochi davvero nel nostro Paese. La commissione Cultura del Senato mercoledì ha approvato il documento con cui si impegna a sostenere la candidatura. La Figc invece consegnerà il suo dossier entro il 12 aprile, mentre la scelta della Uefa (il principale avversario è la Turchia) sarà annunciata entro ottobre. Undici le città italiane preselezionate (ma solo 10 potranno ospitare le partite): Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Napoli, Cagliari, Bari, Palermo e, appunto, Firenze, che ha grandi possibilità di vincere la concorrenza interna degli altri stadi soprattutto in vista della ristrutturazione del Franchi resa possibile dai soldi del Pnrr.