Esuberi: un mini tesoretto. Dabo è il pezzo pregiato

Durante il mercato estivo la Fiorentina non è riuscito a vendere Dabo, Thereau, Eysseric e Cristoforo. A breve Pradè si rimetterà al lavoro per riuscire a dare loro una collocazione. Quotazioni di transfermarkt.com alla mano, il poker di esuberi vale circa 8,8 milioni. Una cifra, questa, che se dovesse rimanere tale e sopratutto realizzarsi in fase di trattativa consegnerebbe alla Fiorentina un tesoretto sorprendente. Dei quattro, la valutazione più bassa è quella di Thereau, che ha, fra l’altro, il contratto in scadenza fine stagione. Oggi il cartellino dell’attaccante costa appena 500mila euro. Leggermente più pesante la valutazione di Cristofoso che si assesta su 1,8 milioni, mentre per Dabo ed Eysseric il discorso si fa comunque più impegnativo visto che la loro eventuale cessione, nonostante gli sconti di rito che si applicano sui cartellini di giocatori in esubero, non può andare sotto i 3 milioni di euro. Per Dabo siamo addirittura a 3,5 milioni. Lo scrive La Nazione.

