Esuberi in vetrina, molti viola con la valigia in mano

La passerella internazionale dell’International Champions Cup, che per la Fiorentina inizierà alle ore 3 nella notte del 17 Luglio, può avere effetti benefici non solo dal punto di vista del marketing. La vetrina “a stelle e strisce”, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sarà un’occasione ghiotta per mettere in mostra esuberi con ingaggi importanti e giovani in cerca di nuove avventure. In seguito alle parole di Pradè durante la sua conferenza stampa di presentazione, sono molti ad avere la valigia in mano. Uno di questi è Riccardo Saponara, finito nel mirino del Verona, dopo che la pista Spal si è raffreddata. Vitor Hugo ha mercato, dalla Turchia raccontano una trattativa in fase avanzata con il Besiktas, il Leganes resta vigile ma sembra arretrato. Cristoforo sicuramente partirà, Uruguay o Spagna le possibili destinazioni. Dabo, nonostante una richiesta dalla Turchia, preferirebbe rimanere a Firenze a giocarsi le sue carte. Eysseric piace molto in Francia mentre Hancko è richiesto dall’Empoli, la società gigliata potrebbe cederlo in prestito. Tra i giovani Sottil è un obiettivo del Pescara, ma come dichiarato dal giocatore stesso, il sogno è rimanere a Firenze per ripercorrere le orme di Chiesa.