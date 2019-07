Sottil: “Il Pescara mi vuole ma voglio giocarmi le mie carte con la Fiorentina”

Dopo l’allenamento del mattino è andata in scena la conferenza stampa di Riccardo Sottil. Ecco le parole dell’esterno viola classe ’99:

“Per adesso faccio parte di questo gruppo. Quando sei giovane vuoi sempre giocare ma non penso tanto al mercato. Per ora mi concentro solo ed esclusivamente ad allenarmi bene con la squadra.

Il Pescara? La voce è vera, il mio procuratore si sente tutti i giorni con il presidente Sebastiani perchè vuole che torni da loro. La Serie B è formativa per un giovane come me. La mia idea al momento è quella di restare in viola. E’ un campionato sicuramente importante dove si ha la possibilità di esprimersi.

Chiesa per noi è un simbolo. Ha una grande cattiveria e voglia di apparire ma nonostante ciò è sempre rimasto umile anche con tutti noi. Io quest’anno potrei giocare nel suo ruolo e sicuramente mi farebbe piacere esser con lui.

Chiesa? Federico ha avuto la fortuna di esordire con Sousa e fare il salto di qualità direttamente dalla Primavera alla Serie A. E’ un salto che non tutti i giovani riescono a fare. Alcuni hanno bisogno di un percorso diverso come ad esempio un apprendistato in Serie B”.