Esterni, nemmeno la Conference vi dà una mano: bisogna invertire la rotta

Il Corriere Fiorentino si sofferma sugli esterni, che in Serie A soffrono. Un quadro che non migliora di molto parlando di Conference: 11 reti fatte (+2 nel playoff col Rapid), di cui 2 realizzate dal solito Nico, 2 da Ikoné, 2 da Beltran e una da Sottil. Traduzione: di 33 gol stagionali complessivi, se si esclude il contributo di Nico, soltanto cinque sono state realizzate dagli attaccanti esterni. Un po’ poco per chi in teoria dovrebbe aver proprio nella concretezza e nella capacità di trovare la porta una delle qualità principali. Segnare insomma, o (almeno) fornire assist. E invece no: un passaggio vincente per Sottil e Ikoné, zero per Brekalo e Kouame. Un problema serio, ma non una sorpresa.