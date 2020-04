Dopo lo showmatch contro Giovhy (LEGGI), il pro player della Fiorentina, Pol Lirola sarà impegnato oggi pomeriggio alle 16 in un qudrangolare contro Fabio Pisacane del Cagliari, Andrea Petagna della SPAL e Jakub Jankto della Sampdoria. Il torneo “Waiting for eSerie A Tim – TimVision Players Challenge powered by PS4” sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della eSerie A, con il commento di Pierluigi Pardo e di Ivan Grieco.