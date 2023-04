Esodo viola allo “Zini”: Fiorentina, i tuoi tifosi saranno ovunque

Il 24 marzo (alle 16) infatti scattava la possibilità di acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio di Cremona, in meno di un quarto d’ora sono andati esauriti tutti i 2.500 posti per i tifosi viola

Oltre 2.066 biglietti del settore ospiti venduti: questo l’ultimo dato ufficiale ’registrato’ dalla Cremonese, venerdì scorso. Ma nelle ultime 24 ore l’impennata di richieste per partecipare alla trasferta di coppa, indica già superata la quota di 3500 sostenitori viola pronti a presentarsi domani allo stadio «Zini». Il 24 marzo (alle 16) infatti scattava la possibilità di acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio di Cremona, in meno di un quarto d’ora sono andati esauriti tutti i 2.500 posti (circa) riservati esclusivamente ai tifosi della Fiorentina. A quel punto molti sostenitori viola hanno ripiegato su altre zone dello stadio, per esempio il settore «tribuna distinti» e ci sono almeno mille tifosi della Fiorentina che sono riusciti ad acquistare un biglietto. Domani a Cremona quindi sono attesi tra i 3.500 e i 4 mila tifosi viola, con la parte più calda del tifo che inciterà la squadra dalla curva nord, il settore riservato agli ospiti. Lo sottolinea La Nazione.