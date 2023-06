Esodo viola a Praga: in oltre 3000 senza biglietto per la Conference

Saranno noti probabilmente già oggi i dettagli legati all'evento di mercoledì prossimo al Franchi, scrive il Corriere dello Sport, quando le porte dello stadio fin dal tardo pomeriggio si apriranno per permettere ai tifosi viola, che non potranno assistere dal vivo alla finale di Conference della Fiorentina a Praga, di seguire la sfida più attesa dell'anno. Il programma della Fiorentina, nel frattempo, è già stato stabilito: indipendentemente dal risultato della gara contro gli Hammers, i viola faranno ritorno a Firenze in nottata, con atterraggio all’aeroporto di Peretola previsto per le 4 di notte. A quel punto la speranza ai piani alti del club è che la squadra, in caso di trionfo, possa spostarsi allo stadio con il trofeo per replicare la nottata già vissuta nel maggio 1996 dalla squadra di Ranieri, che dopo la vittoria della Coppa Italia a Bergamo in piena notte trovò 40mila persone in festa al Franchi. Resta solo da capire a quanto ammonterà il costo dei biglietti: la sensazione è che il prezzo si aggirerà tra i 7 e i 10 euro. Nel frattempo è arrivata alle battute finali la vendita dei tagliandi per il match dell’Eden Arena tra la Fiorentina e il West Ham: come reso noto dalla società viola, sono circa 300 i titoli d’accesso rimasti ancora invenduti e la sensazione è che il sold-out sia ormai ad un passo. Saranno almeno 8000 mila i tifosi viola in partenza per Praga, compresi quelli sprovvisti di biglietto: «Il questore ci ha informato che saranno tremila i sostenitori che voleranno in Repubblica Ceca sprovvisti di ticket: non sono preoccupato perché abbiamo una tifoseria seria ma adesso dobbiamo dimostrarlo anche a Praga» è stato il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’Uefa destinerà un parcheggio nei pressi dello stadio ai tifosi della Fiorentina. Saranno organizzate anche due «fan zone» (quella viola sarà a Vystaviste, la zona fieristica di Praga) con intrattenimento e cibo per radunare i tifosi in attesa dei fischio d’inizio.