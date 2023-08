Esodo viola a Grosseto: in 7000 per l’amichevole di stasera

Uno stadio con migliaia di tifosi pronti a sostenere le squadre in campo, dagli spalti. Solo per questo, come scrive il Corriere dello Sport, Grosseto-Fiorentina (ore 20.45) a porte aperte allo “Zecchini” è già un evento in un’estate in cui i viola sono sempre stati visibili soltanto in tv o via social per mancanza dell’agibilità del Viola Park. La Fiorentina è stata senza pubblico nel nuovo centro sportivo con la formazione Primavera, il Parma e il Catanzaro e così l’amichevole di questa sera è la prima occasione per i sostenitori viola di vedere e caricare la squadra dal vivo. A Grosseto intanto sono già stati venduti quasi 6.000 biglietti e, visto che erano già andati esauriti praticamente tutti i settori, la società di casa ha chiesto e ottenuto il nulla osta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l’apertura della Gradinata che ha una capienza di 1500 spettatori e questi ulteriori tagliandi saranno in vendita nella giornata di oggi per cercare di accontentare più persone possibile. Questa sera c’è curiosità per rivedere in campo i neoacquisti ovvero Arthur, Parisi e Sabiri che stanno iniziando a capire i movimenti chiesti dal tecnico. C’è la speranza di riassaporare i gol di Cabral o Jovic e di vedere un atteggiamento positivo dopo la caduta per 5-0 a Belgrado. Ci potrebbe essere anche la possibilità di vedere per alcuni minuti Nico Gonzalez che non ha partecipato alle amichevoli precedenti perché, come Amrabat, si è aggregato più tardi rispetto ai compagni.