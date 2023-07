Italiano mette sotto esame Barak: adesso serve continuità

Adesso però, serve qualcosa in più e lo sa anche il giocatore stesso. Barak deve trovare la giusta continuità per diventare il giocatore di cui la Fiorentina ha bisogno.

La Nazione si sofferma su Barak. Il centrocampista della Fiorentina si trova alle porte di una stagione che per molti versi potrà essere quella della consacrazione. Infatti, l'ex Verona ha spesso ricevuto fiducia da parte di Italiano che lo considera una pedina fondamentale per il suo gioco. Adesso però, serve qualcosa in più e lo sa anche il giocatore stesso. Barak deve trovare la giusta continuità per diventare il giocatore di cui la Fiorentina ha bisogno. Una stagione fondamentale quindi, un vero e proprio esame per capire quale sarà il peso dell'ex Verona nella storia della squadra viola.