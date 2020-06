Ermini: “Siamo riusciti a mettere Carrai e Commisso, uno contro l’altro”

Il direttore del Corriere Fiorentino Paolo Ermini firma questa mattina un editoriale sulla questione stadio, alla luce della conferenza stampa di ieri di Nardella. Vi proponiamo alcuni passaggi:

Sull’ipotesi Campi ieri il sindaco ha abbandonato i toni belligeranti per imboccare la via della diplomazia. In suo soccorso è intervenuta a più riprese Toscana Aeroporti, la società che gestisce Peretola, secondo la quale la costruzione dello stadio a Campi contrasterebbe irrimediabilmente con la nuova pista del Vespucci, parallela all’autostrada. L’effetto è paradossale: il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, e Commisso rappresentano le uniche due vere opportunità di sviluppo di Firenze, con due opere strategiche per la città. Per Peretola ballano circa 400 milioni (di cui 150 di aiuti pubblici), per il nuovo stadio 300. Ebbene, siamo riusciti nell’impresa di mettere Toscana Aeroporti e Fiorentina una contro l’altra, su uno stesso spazio di gioco. Sono i derby che più sono in voga da queste parti. Non si giocano con il pallone. Ma con la palla. Avvelenata, naturalmente.