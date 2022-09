Erano solo illusioni? Jovic-Cabral, partire bene per poi perdersi

Il Corriere Fiorentino si soffermo sul dualismo in fase offensiva della Fiorentina , con Cabral e Jovic che non riescono a imporre la loro forza in attacco. Eppure la partenza di entrambi aveva preannunciato qualcosa di importante.

Il serbo contro la Cremonese mette a segno un gol bellissimo, di pura classe. Uguale il brasiliano, che alla prima contro il Twente mette in gol un pallone sporco con una spaccata in area di rigore. Un vero gol, da attaccante puro. Dopodiché, il nulla. I due si sono persi, tra alternanza e cambi continui. Cabral in Conference lotta, ma non incide. Jovic combatte con una condizione fisica al quanto insufficiente e preoccupante. Per entrambi serve una scossa, perché la scelta di schierare Kouamè dal primo minuto è stata chiara. Si avvicina anche il Mondiale, son la speranza che possa essere uno stimolo per entrambi.