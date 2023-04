“Era l’ora”: Sottil torna decisivo dopo più di un anno

Il grande protagonista della Fiorentina nella gara contro il Lech Poznan è stato Riccardo Sottil. "Era l'ora" ha urlato dopo il gol. La sua rete infatti è stata decisiva per evitare che il finale si trasformasse in un disastro sportivo. A scriverlo è il Corriere Fiorentino che si concentra proprio sull'esterno viola. Era l'ora che la Fiorentina segnasse un gol dopo averne presi tre ed era l'ora che lo segnasse proprio il figlio d'arte che non esultava da oltre un anno. Colpa anche dell'infortunio che l'ha tenuto fuori da ottobre a febbraio. Poi il ritorno in panchina e un graduale assaggio del campo, a partire dalla gara del 4 marzo contro il Milan. Fino a ieri sera quando Italiano lo ha schierato titolare per la prima volta dallo spareggio contro il Twente. Dopo il il gol ha mimato il gesto dell'orologio quasi a scusarsi per i 452 giorni di tempo che sono passati dall'ultima volta.