Eppure, Empoli e Fiorentina hanno un problema in comune. Vero Nzola?

La Fiorentina segna tanto e con tanti: 18 reti in otto giornate, superata solo da Inter (24) e Roma (19) che però ne ha fatti 7 in una sola gara. Toh, proprio contro l’Empoli. Di questi 18 però, solo uno l’ha firmato Nzola

La Fiorentina e l'Empoli viaggiano su un'onda completamente diversa, eppure un problema in comune ce l’hanno: i loro centravanti non vedono la porta. Almeno fino ad ora. Naturalmente è un problema che impatta in modo del tutto diverso sull’andamento delle squadre. La Fiorentina segna tanto e con tanti: 18 reti in otto giornate, superata solo da Inter (24) e Roma (19) che però ne ha fatti 7 in una sola gara. Toh, proprio contro l’Empoli. Di questi 18 però, solo uno l’ha firmato Nzola, contro il Cagliari, e non decisivo. Beltran è ancora a secco. Ma Vincenzo Italiano li può aspettare con calma. Aurelio Andreazzoli invece ha una fretta del diavolo che i suoi numeri 9 comincino a dare qualche frutto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.