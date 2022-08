Entusiasmo e appartenenza. La nuova Fiorentina sfacciata che non si nasconde

"Partiamo dal mercato. Almeno sulla carta la Fiorentina di quest’anno è più forte di quella che ha chiuso l’ultimo campionato. Ha una rosa più adeguata per affrontare Serie A e coppe, e forse ha pure alzato un po’ il suo tasso tecnico. Dal portiere al centravanti adesso Italiano ha un gruppo senza alibi."

"Il telaio è buono, le alternative ci sono, e anche se la Fiorentina parte un passo indietro rispetto alle squadre che lottano per la Champions, niente è precluso. Anzi."

"In questo viaggio un po’ alla cieca, però, l’entusiasmo e il senso di appartenenza possono fare la differenza. Era tanto tempo che non ci sentivamo così. Forse dai tempi della Fiorentina di Prandelli, quella che dopo la sentenza di Calciopoli, e la penalizzazione, trovò dentro di sé la forza per rialzarsi e sorprendere tutti."