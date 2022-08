Empoli-Fiorentina, la probabile formazione: altro giro sulla giostra viola

Alle ore 18.30, stadio Castellani di Empoli, andrà in scena il derby toscano. La Fiorentina di Italiano cerca la sua seconda vittoria consecutiva, per prepararsi al meglio al match in Olanda contro il Twente . Ci saranno molti cambi e qualche dubbio deve essere ancora sciolto. Pronto un altro giro sulla giostra dei nomi viola, con Gazzetta dello Sport e Nazione che riportano qualche differenza sui possibili 11 titolare viola.

In porta torna Gollini, con Milenkovic e Biraghi certi del posto. Spazio a Dodô titolare, in vantaggio su Benassi e Venuti. Quarta affiancherà Nikola al centro. Dubbi a centrocampo. Possibile vedere Amrabat subito con Mandragora e Duncan come mezzali. Nel caso in cui Bonaventura dovesse giocare, ecco che l'ex Torino si schiererebbe regista, con Maleh a sinistra. Jovic guiderà l'attacco, con Saponara e Kouamè. Attenzione a Ikonè, che insidia l'ex Genoa per un posto da titolare.