Empoli: Daspo per 4 ultras dopo il derby con la Fiorentina

Daspo per quattro ultar dell'Empoli: ecco cosa hanno fatto durante il viaggio per l'Artemio Franchi in vista del derby con la Fiorentina

Redazione VN

Il questore ha emesso il Daspo per 4 ultras dell'Empoli. Rei di aver lanciato e acceso torce dall'autobus che li stava portando allo stadio "Artemio Franchi", in vista del derby con la Fiorentina. Come riporta il Corriere Fiorentino, i tifosi, con il volto coperto, avrebbero cercato di impedire la la chiusura delle porte del mezzo. Il questore Auriemma ha condannato 3 indagati al Daspo di 2 anni. Mentre 6 anni sono stati inflitti ad un 34enne, in possesso di precedenti "da stadio".