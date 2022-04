La trasferta al Franchi costa caro ai tifosi dell’Empoli: 4 daspo. Il motivo…

I tifosi sono stati individuati prima nell'ingresso nel settore ospiti

In queste ultime ore la polizia di Stato ha emesso e notificato 4 divieti di accesso a manifestazioni sportive per altrettanti tifosi empolesi, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, identificati domenica scorsa dalla digos di Firenze, a seguito del lancio in strada di fumogeni e petardi dall’autobus che stava trasportando gli ultrà dalla Stazione Santa Maria Novella allo Stadio Artemio Franchi. Quest quanto troviamo scritto su Firenzetoday.it.